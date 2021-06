Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente de vendre un buteur de Sampaoli !

Publié le 8 juin 2021 à 0h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Dario Benedetto ne semble plus entrer dans les plans de Jorge Sampaoli. L'attaquant argentin aurait même été proposé à Boca Juniors.

Recruté pour 15M€ durant l'été 2019, Dario Benedetto a réalisé une première saison prometteuse avant de rentrer dans le rang. En effet, cette saison, l'Argentin a été bien plus en difficulté, poussant Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouvel avant-centre. Et le mercato d'hiver a coûté cher à Dario Benedetto qui a vu Arkadiusz Milik débarquer et André Villas-Boas quitter ses fonctions. Un coup dur pour l'ancien buteur de Boca Juniors qui possédait le soutien du technicien portugais. Ce qui n'est pas totalement le cas avec Jorge Sampaoli.

Benedetto proposé à Boca Juniors