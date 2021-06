Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion au sommet organisée par Frank McCourt !

Publié le 7 juin 2021 à 22h10 par D.M. mis à jour le 7 juin 2021 à 22h13

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt a déposé ses valises à Marseille ce lundi afin de s'entretenir avec Pablo Longoria, mais aussi avec Jorge Sampaoli.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais l’OM est proche d’officialiser l’arrivée de deux renforts au milieu de terrain. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le joueur de Flamengo, Gerson, va rejoindre Marseille pour un transfert estimé à 30M€. Par ailleurs, la presse sud-américaine a annoncé que Thiago Almada (Velez Sarsfield) était parvenu à trouver un accord total avec l’OM, qui cherche aussi à recruter Mattéo Guendouzi selon nos informations. Nommé président du club en février dernier, Pablo Longoria se montre actif et Frank McCourt aurait l’intention de l’aider en injectant dans les caisses une somme comprise entre 50 et 80M€ selon Mohamed Bouhafsi.

Frank McCourt est arrivé à Marseille