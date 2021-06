Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt a bien fait un énorme effort pour Gerson !

Publié le 7 juin 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que Gerson sera la première recrue estivale de l'OM, les détails de la transaction réalisée par Pablo Longoria se confirment. Et le Brésilien semble bien être le joueur le plus cher de l'histoire du club.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 22 mai, l'OM et Flamengo sont tombés d'accord pour le transfert de Gerson, qui va s'engager pour 5 saisons à Marseille. Jorge Sampaoli doit être ravi, lui qui comptait absolument sur le milieu de terrain brésilien pour renforcer son effectif. Et afin de contenter son entraîneur, Frank McCourt a réalisé un gros effort financier. Dimanche, le10sport.com vous dévoilait les détails de cette opération complexe qui pourrait bien battre tous les records de l'OM. Et la tendance se confirme.

Les détails de l'opération Gerson se confirment