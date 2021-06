Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L'OL va dégainer sur Boga !

Publié le 7 juin 2021 à 16h10 par Alexis Bernard

Placé depuis plusieurs semaines sur le dossier Jérémie Boga, l'OL s'apprête désormais à passer à l'action. Peter Bosz ayant validé cette piste, Juninho va pouvoir dégainer une première offre.

Comme révélé par le10sport.com, Jérémie Boga fait partie des pistes chaudes de l'OL. En quête de renforts offensifs, les Gones ont fait du joueur de Sassuolo une priorité pour cet été. Il faut dire qu'à un an de la fin de son contrat, il reconnaissait ces derniers jours qu'il allait quitter le club au sein duquel il évolue avec Maxime Lopez. « On a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier », confiait-t-il dans les colonnes de L'Equipe . L'OM est également dans le coup pour récupérer Jérémie Boga qui afficherait d'ailleurs une préférence pour le club de sa ville natale. Toutefois, Pablo Longoria est en train de boucler le transfert de Gerson et s'active sur les dossiers Guendouzi et Almada. En attendant, l'OL prend de l'avance pour le transfert de Boga.

Bosz valide la piste Boga, Juninho va passer à l'action

En effet, selon nos informations, l'OL s'apprête à dégainer une offre pour Jérémie Boga dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Comme dévoilé par le10sport.com, Juninho attendait la nomination du nouvel entraîneur pour passer à l'action dans ce dossier. Peter Bosz est arrivé et a validé cette piste en interne. Déjà très bien positionné pour le recrutement de Jérémie Boga, le directeur sportif de l'OL peut désormais passer aux choses sérieuses en transmettant une première offre à Sassuolo. De son côté, à un an de la fin de son contrat, le natif de Marseille va quitter Sassuolo cet été et privilégie une arrivée en Ligue 1, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Serie A. Le projet de l'OL, où une place de titulaire l'attend, lui plaît. Par conséquent, Jérémie Boga pourrait être le premier joli coup des Gones cet été.