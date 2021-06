Mercato - OM : Longoria proche de boucler un très joli coup ?

Foot - Mercato - OM

Prêté cette saison au Genoa, Kevin Strootman a réalisé un très bel exercice du côté de la Serie A. A tel point que son départ définitif de l'OM serait proche.

Recruté pour 28M€ durant l'été 2018, Kevin Strootman n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM et a même été prêté au Genoa lors du dernier mercato d'hiver. Le Néerlandais a retrouvé ses sensations dans un Championnat qu'il connaît très bien, au point de ne pas vouloir retourner à Marseille. Le Genoa souhaiterait également le conserver et l'OM ne s'oppose pas à son départ. Tout va donc s'accélérer dans les prochains jours.

En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Kevin Strootman est la grande priorité de Davide Ballardini. L'entraîneur du Genoa souhaite conserver l'international néerlandais, mais pour cela, il faut trouver un accord avec l'OM, notamment compte tenu du salaire important de l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma. Une réunion serait d'ailleurs prévue cette semaine entre les deux clubs afin de trouver un accord pour boucler ce transfert qui permettrait à l'OM de réaliser une belle économie sur sa masse salariale.

