Mercato - Real Madrid : Mbappé, Bale, Varane… Carlo Ancelotti a fixé ses priorités

Publié le 8 juin 2021 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 juin 2021 à 13h44

Nommé à la tête du Real Madrid en lieu et place de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti prépare activement la saison prochaine et souhaite procéder à plusieurs changements durant le mercato estival.

Malgré son engagement avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane a décidé de quitter son poste avant la fin de son contrat, comme en 2018. Alors que le technicien français est dans le collimateur des propriétaires qataris du PSG selon nos informations exclusives, Carlo Ancelotti a désormais la lourde responsabilité de relancer le club merengue après une année blanche. L’ancien entraîneur d’Everton a été choisi par Florentino Pérez pour prendre la relève de l’ancien numéro 10 et prépare d’ores et déjà la saison prochaine avec un mercato qui s’annonce au préalable décisif, même si la marge de manœuvre du technicien italien s’annonce limitée.

Fabian Ruiz, priorité d’Ancelotti ?

En plein travail, Carlo Ancelotti aurait déjà fait part à sa direction de certains de ses projets à en croire Eduardo Inda. Selon les informations divulguées par le directeur d’ OK Diario sur le plateau d’ El Chiringuito , l’Italien souhaiterait notamment mettre la main sur Fabian Ruiz, un joueur qu’il connaît très bien pour avoir été à l’origine de sa venue à Naples en juin 2018. Chez les Merengue , le milieu espagnol est très apprécié puisque le Real Madrid cherchait déjà à le recruter lorsque le Napoli avait raflé la mise, avant de relancer cette piste l’été suivant, même si Zinedine Zidane avait alors privilégié le dossier Paul Pogba. Désormais, avec le retour de Carlo Ancelotti à Valdebebas, le joueur est de nouveau dans le viseur du Real Madrid alors que son départ est évoqué avec insistance par la presse italienne. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Naples, Fabian Ruiz n’est pas pressé à l’idée de renouveler son bail, de quoi rendre son avenir incertain. Cependant, l’international espagnol pourrait être à l’origine d’un premier désaccord entre Ancelotti et le conseil d’administration madrilène, bien décidé à faire des économies afin d’entreprendre le transfert de Kylian Mbappé, priorité ultime de Florentino Pérez. « On a déjà dit à Ancelotti d'oublier les signatures », a précisé Eduardo Inda. L’entraîneur vainqueur de la dixième Ligue des champions de la Casa Blanca partage l’intérêt de ses dirigeants pour l’attaquant du PSG, malgré la récente mise en garde de Nasser Al-Khelaïfi assurant que Mbappé ne bougerait pas, mais espérerait tout de même voir quelques recrues débarquer dans la capitale espagnole. Ancelotti respectera les plans du club et ne mettra pas de pression, mais Il Mister a malgré tout montré sa préférence pour Fabian Ruiz comme renfort pour l'entrejeu, au cas où il pourrait obtenir gain de cause.

Ancelotti compte sur Bale et Asensio, mais pas sur Marcelo

Compte tenu de la situation actuelle, le Real Madrid pourrait miser sur les joueurs prêtés la saison dernière pour rajeunir son effectif, à l’instar de Martin Odegaard, Dani Ceballos, Luka Jovic, Brahim Diaz ou encore Takefusa Kubo, même si tous ne sont pas assurés d’être conservés dans l'effectif. À l’inverse, Gareth Bale entrerait dans les plans de Carlo Ancelotti pour la saison prochaine. « Bale ne va pas prendre sa retraite même s'il aime plus jouer au golf qu'au football et Ancelotti le veut au Real Madrid », a annoncé Eduardo Inda ce lundi soir, avant d’ajouter : « Il veut aussi un autre joueur, qui est exemplaire, c'est Marco Asensio. Il a demandé les deux. » Prêté à Tottenham lors du dernier exercice, le Gallois pourrait donc retrouver une place de choix chez les Merengue sous les ordres de Carlo Ancelotti, alors qu’il dispose encore d’une année de contrat. À l’inverse, un autre cadre du Real Madrid devrait être poussé vers la sortie cet été. « Il y a un joueur dont Ancelotti ne veut pas mais qui veut rester au club, il s’appelle Marcelo », a ajouté le directeur d’ OK Diario sur le plateau d’ El Chiringuito . La situation de Marcelo est un problème de plus pour le Real Madrid, puisque son salaire et ses performances sportives conduisent le club à lui chercher une porte de sortie. Cependant, le latéral gauche brésilien engagé jusqu’en juin 2022 n'est pas prêt à partir et les dirigeants le savent déjà.

