Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 8 juin 2021 à 13h00 par La rédaction

Pas vraiment désiré au Real Madrid ces dernières saisons, Dani Ceballos devrait cependant revenir chez les Merengue cet été. Et l'Espagnol sait ce qu'il veut pour son avenir.

Prêté à Arsenal les deux dernières saisons, Dani Ceballos fera son retour au Real Madrid cet été. Avec Carlo Ancelotti sur le banc, les cartes pourraient être totalement rebattues concernant l’avenir de l’Espagnol, lui qui n’était plus grandement désiré chez les Merengue . Néanmoins, la Casa Blanca n’exclurait pas non plus de se séparer du milieu de terrain de 24 ans lors du prochain mercato estival. La décision finale appartient au technicien italien. Mais l’ancien du Real Betis sait ce qu’il veut pour son futur et il ne s’en est pas caché dans son entretien pour l’émission El Larguero de la Cadena SER .

« Je n'irai pas à Barcelone car je suis un joueur madrilène et mon rêve est de réussir au Real Madrid »