Mercato - Real Madrid : Un premier gros problème se présente pour Carlo Ancelotti !

Publié le 7 juin 2021 à 23h30 par D.M.

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti souhaiterait se séparer de Marcelo lors du prochain mercato estival. Mais le joueur brésilien n'aurait pas l'intention d'aller voir ailleurs.

Le Real Madrid se prépare à renouveler son effectif. Alors que Kylian Mbappé pourrait arriver en Espagne, Florentino Perez aurait l’intention de se séparer de plusieurs joueurs, en manque de temps de jeu. Arrivé au Real Madrid en 2007, Marcelo fait partie des joueurs susceptibles de quitter le championnat espagnol. Le latéral gauche a perdu sa place de titulaire et pourrait quitter la formation merengue à un an de la fin de son contrat.

Marcelo ne voudrait pas quitter le Real Madrid