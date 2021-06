Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre déterminant pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 8 juin 2021 à 8h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé est la grande priorité du Real Madrid pour cet été, le PSG n’a pas l’intention de céder sa star comme l’a rappelé Nasser Al-Khelaïfi cet été. Une sortie qui aurait plombé les espoirs des Merengue pour le Bondynois.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation de son contrat, de quoi placer le club de la capitale dans une position délicate. En effet, le PSG pourrait être contraint de céder sa star dès cet été pour éviter de la voir partir libre l’année prochaine, mais Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de plier. Interrogé par L’Équipe ce lundi, le président parisien a clairement fermé la porte à un départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato, et ce malgré l’avancée difficile des négociations pour sa prolongation : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » Une sortie radicale qui n’a pas échappé au Real Madrid.

Le Real perd espoir pour le transfert de Mbappé