Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable rebondissement pour Mbappe !

Publié le 9 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Bien que Kylian Mbappé soit le rêve du Real Madrid, il semblerait que les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi aient refroidi le club merengue.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Dans les colonnes de L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi s'est montré catégorique au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG court jusqu'en juin 2022. Et visiblement, la sortie du président parisien aurait été efficace.

Le Real Madrid résigné pour Mbappé ?