Mercato - OM : Déficit, recrutement… Un énorme effort réalisé par Frank McCourt ?

Publié le 9 juin 2021 à 9h30 par T.M.

Malgré un énorme déficit, l’OM devrait tout de même se montrer très actif cet été et cela sera possible grâce aux efforts financiers de Frank McCourt.

Gerson, Matteo Guendouzi, Thiago Almada… Dans les prochains jours, l’OM pourrait frapper fort sur le marché des transferts. Et cela pourrait d’ailleurs n’être que la première vague de recrues de Pablo Longoria. En effet, le président phocéen souhaite offrir de nombreux renforts à Jorge Sampaoli. Mais comment est-ce possible avec l’état actuel des finances de l’OM ? Ce mercredi, L’Equipe explique que le déficit lors de la saison 2019-2020 atteindrait les 97M€ tandis que pour ce nouvel exercice, on serait aux alentours de 60M€.

« McCourt est un véritable mécène »