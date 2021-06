Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Théo Hernandez annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 9 juin 2021 à 7h15 par La rédaction

Convoité par le PSG, Théo Hernandez ne semble pas avoir l'intention de quitter l'AC Milan cet été où il se dit très heureux.

Sur le point de boucler les arrivées de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, libres respectivement en provenance de Liverpool et l'AC Milan, le PSG souhaite désormais renforcer son arrière-garde, notamment dans les couloirs. Dans cette optique, le nom d'Achraf Hakimi (Inter Milan) revient avec insistance pour venir compenser le manque au poste de latéral droit. Mais à gauche aussi le PSG pourrait se mettre en quête d'un joueur compte tenu du fait que Juan Bernat revient d'une longue convalescence et que ni Layvin Kurzawa ni Mitchel Bakker ne donnent satisfaction.

«Je me sens bien à l'AC Milan»