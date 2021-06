Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Florenzi sur l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 8 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Côtoyant actuellement Gianluigi Donnarumma en sélection, Alessandro Florenzi a été interrogé sur la possible arrivée du portier italien au PSG.

Du côté du PSG, un Italien pourrait bien en remplacer un autre. En effet, prêté cette saison par l’AS Rome, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé par Leonardo, qui s’est déjà mis en quête d’un nouvel arrière droit. Et c’est Gianluigi Donnarumma qui pourrait venir pallier ce départ dans la colonie italienne au PSG. En effet, aujourd’hui, tous les feux semblent être au vert pour l’arrivée du futur ex-gardien du Milan AC dans la capitale. Alors que Florenzi et Donnarumma ne se croiseront donc pas au PSG, ils se côtoient actuellement avec la sélection nationale. L’occasion pour parler du club de la capitale ?

« Il choisira ce qu’il pense être le mieux pour son avenir »