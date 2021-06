Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les idées claires pour cette pépite !

Publié le 8 juin 2021 à 23h45 par La rédaction

Négociant avec Mino Raiola pour Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait en profiter pour évoquer les cas d'autres joueurs représentés par le célèbre agent. Ainsi, le directeur sportif du PSG compterait mettre sur la table l'avenir de Xavi Simons au sein du club de la capitale.

Afin de préparer l’avenir du PSG après Keylor Navas, Leonardo compterait s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but de 22 ans est en fin de contrat cet été avec l’AC Milan et sans toute vraisemblance, il ne prolongera pas. Le directeur sportif parisien s’entretiendrait donc avec l’agent du joueur, un certain Mino Raiola, pour discuter des modalités du bail qui attend l’Italien avec le club de la capitale. Mais alors que les négociations avanceraient autour d’un engagement jusqu’en 2026 et d’un salaire d’environ 12M€ annuels, le PSG pourrait en profiter pour discuter de l’avenir d’autres joueurs représentés par le célèbre agent.

Leonardo veut également parler du cas Xavi Simons

Selon les informations de Fabrizio Romano, en plus des dossiers de Gianluigi Donnarumma et de Moise Kean, Leonardo aimerait parler de l’avenir de Xavi Simons avec Mino Raiola. Le directeur sportif du PSG voudrait prolonger le jeune milieu de terrain néerlandais, alors que son contrat arrive à son terme en juin 2022. Le Brésilien voudrait donc profiter des négociations pour le gardien de l’AC Milan pour discuter des termes du potentiel nouveau bail du joueur de 18 ans. Affaire à suivre.