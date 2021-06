Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de froid pour un dossier prioritaire de Sampaoli !

Publié le 9 juin 2021 à 8h30 par A.C.

Réclamé par Jorge Sampaoli cet été, Thiago Almada ne semble pas vraiment s’approcher de l’Olympique de Marseille.

Le mercato commence très fort pour l’Olympique de Marseille ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’arrivée de Gerson est imminente, tandis que Pablo Longoria travaille toujours sur Mattéo Guendouzi. Parallèlement, Jorge Sampaoli lorgnerait toujours plusieurs joueurs sud-américains comme Thiago Almada, la nouvelle pépite du football argentin. Mais alors qu’il semblait lui aussi proche d’un possible transfert à l’OM, la situation ne semble pas vraiment avoir évolué ces dernières semaines, avec Vélez Sarsfield qui réclamerait une somme particulièrement importante.

Sampaoli s’inquiète pour Thiago Almada