Mercato - OM : Sampaoli rêve d’un joueur du FC Barcelone !

Publié le 9 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Déjà très actif en coulisse, l'OM continuerait de pousser pour renforcer son effectif. Et Jorge Sampaoli se prend même à rêve d'une arrivée de Philippe Coutinho.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM et Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson qui pourrait au total atteindre les 30M€ sans compter les 25% à la revente pour le club brésilien. Mais Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et multiplie les pistes dans tous les secteurs de jeu. De son côté, Jorge Sampaoli, déjà ravi de l'arrivée de Gerson, se prend à rêver encore plus grand puisque la journaliste brésilienne Raisa Simplicio révèle que l'entraîneur de l'OM adore Philippe Coutinho.

«Coutinho ? C'est un joueur qui plait beaucoup à Sampaoli»