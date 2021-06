Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une toute nouvelle piste !

Publié le 8 juin 2021 à 17h10 par La rédaction

Très actif sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille cherche à se renforcer au milieu de terrain. Après Gerson et Mattéo Guendouzi, l'OM étudierait la piste Suat Serdar.

Alors que Boubacar Kamara serait sur les tablettes de l'AC Milan, Pablo Longoria multiplie les pistes pour recruter au milieu de terrain. Comme annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Marseille aurait un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Les dirigeants olympiens suivraient également de près le dossier menant à Mattéo Guendouzi, en partance du côté d'Arsenal. Le président de l'OM s'intéresserait désormais à Suat Serdar qui évolue à Schalke 04.

Serdar pourrait venir gratuitement