Mercato - OM : L'arrivée de Matteo Guendouzi à Marseille se précise !

Publié le 29 mai 2021 à 22h10 par B.C. mis à jour le 29 mai 2021 à 22h20

Alors que l’OM s’intéresse à Matteo Guendouzi, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties. Pablo Longoria doit désormais lancer les discussions avec Arsenal.

Cet été, un mercato très mouvementé attend l’OM. En effet, Pablo Longoria va devoir se montrer actif pour pallier les nombreux départs qui s’annoncent, notamment dans l’entrejeu puisque Michael Cuisance et Olivier Ntcham ne seront pas conservés. Comme vous l’a révélé le10sport.com le 17 mai dernier, l’OM s’intéresse à Matteo Guendouzi et apparaît en bonne position pour s’attacher les services du joueur d’Arsenal, une tendance qui s’est confirmée ces derniers jours. Comme l’a expliqué Foot Mercato ce samedi, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient déjà rencontré Matteo Guendouzi il y a quelques jours pour lui présenter le projet de l’OM, le discours des deux hommes aurait convaincu le joueur, au point qu’un accord aurait déjà été trouvé.

Un accord trouvé pour Guendouzi