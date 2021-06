Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut faire une croix sur cette star de Premier League !

Publié le 9 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Ayant commencé en France avant d’exploser en Angleterre, Riyad Mahrez ne se voit pas raccrocher les crampons à l’OM et voudrait tirer sa révérence à Manchester City.

Riyad Mahrez pourrait à terme s’engager avec le FC Barcelone ou un autre club en raison de la volonté de Manchester City de recruter à la fois Harry Kane et Jack Grealish à l’intersaison selon El Chringuito . L’international algérien serait donc susceptible d’être amené à aller voir ailleurs. Et pour ce faire, il serait possible qu’une vente ait lieu à l’intersaison. Mais qu’en est-il d’un potentiel transfert de l’OM à l’avenir ? Riyad Mahrez ne compterait pas finir sa carrière à Marseille.

Mahrez ne veut pas terminer à l’OM