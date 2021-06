Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario surprenant pour ce dossier chaud de Longoria ?

Publié le 9 juin 2021 à 12h10 par A.C.

Très performant cette saison avec le TFC, Amine Adli est dans le viseur de plusieurs clubs cet été, dont l’Olympique de Marseille.

Ce mercato devrait être riche en rebondissements du côté de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria travaille actuellement sur plusieurs dossiers, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, concernant des joueurs évoluant à l’étranger comme en France. En Ligue 2, l’OM suivrait notamment Amine Adli, une des révélations de la saison sous les couleurs du TFC. Ses prestations n’auraient toutefois pas attiré seulement le regard de Longoria, puisqu’en Italie on assure que le Milan AC serait disposé à offrir jusqu’à 10M€ pour recruter Adli, mais également son coéquipier Janis Antiste.

Adli prêt à rester au TFC