Mercato - Barcelone : La grosse décision de Gerard Piqué pour son avenir !

Publié le 9 juin 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone pourrait se séparer de certains cadres si ces derniers refusaient de revoir leur salaire à la baisse, Gerard Piqué aurait pris une grande décision pour son avenir.

De retour à la tête du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta entend procéder à de gros changements dans l’effectif de Ronald Koeman. Alors que Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson ont déjà rejoint le club culé, des départs sont désormais attendus, et peu de joueurs semblent intransférables. Joan Laporta cherche en effet à renflouer les caisses et alléger la masse salariale, quitte à se séparer de plusieurs cadres si ces derniers refusaient de revoir à la baisse leurs émoluments. Cité parmi les éléments concernés, Gerard Piqué aurait de son côté tranché sur la question.

Piqué devrait baisser son salaire pour rester