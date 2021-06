Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli met la pression dans ce dossier chaud !

Publié le 9 juin 2021 à 10h10 par La rédaction

Alors que l'OM est annoncé sur les traces du milieu de terrain argentin Thiago Almada, Jorge Sampaoli mettrait la pression en interne à sa direction sur ce dossier.

Pablo Longoria et la direction de l'OM s’activent pour le mercato estival. Après la possibilité de voir le Brésilien Gerson débarquer, c’est la piste Thiago Almada, milieu de terrain argentin de 20 ans, qui prend de plus en plus d’ampleur. Le joueur pourrait quitter son pays natal et rejoindre l'OM comme une première étape dans sa carrière en Europe. Thiago Almada plaît d’ailleurs énormément au coach olympien Jorge Sampaoli, qui n’a pas hésité récemment, à mettre la pression sur sa direction dans le dossier.

Sampaoli presse sa direction pour Almada