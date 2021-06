Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme affaire ciblée par Pablo Longoria !

Publié le 9 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que les pistes sont nombreuses à l’OM, il a dernièrement été question d’un intérêt pour Kerem Aktürkoglu, ailier de Galatasaray. Un dossier qui pourrait Pablo Longoria de réaliser une belle affaire.

Les prochains jours s’annoncent animés à l’OM. En effet, le club phocéen devrait annoncer d’ici quelques jours les arrivées de Gerson, Thiago Almada et Matteo Guendouzi. Mais le recrutement phocéen serait encore loin d’être terminé. En effet, Pablo Longoria est ambitieux sur le marché des transferts, multipliant les pistes pour offrir du sang neuf à Jorge Sampaoli. Le président de l’OM regarde ainsi un peu partout, y compris en Turquie où le profil de Kerem Aktürkoglu, ailier de Galatasaray, lui aurait tapé dans l’oeil.

« Sa valeur pourrait doubler la saison prochaine »