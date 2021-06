Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Ancelotti avec Haaland !

Publié le 9 juin 2021 à 9h00 par A.D.

Le Real Madrid serait en concurrence avec Manchester United, entre autres, pour Erling Haaland. Et heureusement pour Carlo Ancelotti, le nouvel entraineur de la Maison-Blanche, les Red Devils ne feraient pas du buteur du Borussia Dortmund sa priorité.

En quête d'un attaquant de classe mondiale pour renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti, Florentino Pérez rêverait d'arracher Kylian Mbappé au PSG cet été. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a sorti les barbelés pour son numéro 7, le président du Real Madrid aurait un plan B en cas d'échec sur ce dossier : Erling Haaland. Toutefois, le Real Madrid serait soumis à une lourde concurrence pour le buteur du Borussia Dortmund. En effet, Chelsea, Manchester United et City seraient également sur les traces d'Erling Braut Haaland. Mais en ce qui concerne les Red Devils , le club merengue n'aurait pas trop de soucis à se faire.

Haaland n'est pas la priorité de Manchester United