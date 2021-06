Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il tout faire attirer Zidane ?

Publié le 9 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino a beaucoup fait parler ces dernières heures, Doha se tient prêt pour une offensive sur Zinedine Zidane dans le cas où l'Argentin venait à partir. Mais le PSG doit-il tout tenter pour l'ancien entraineur du Real Madrid ?

Cet été, le PSG semble avoir décidé de frapper fort en saisissant toutes les opportunités qui se présentent sur le marché. C'est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum qui seront probablement les deux premières recrues estivales du PSG. Mais pour les entraîneurs aussi, le club parisien pourrait tenter de saisir une énorme opportunité, à savoir celle menant à Zinedine Zidane. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les dirigeants du PSG, échaudés par la situation avec Mauricio Pochettino, qui n'a jamais démenti les rumeurs de départ, rêverait d'attirer l'ancien entraîneur du Real Madrid. Il faut dire que le technicien français est libre depuis sa démission du club merengue, et une telle situation pourrait ne jamais se reproduire. Mais le Qatar doit-il tout tenter pour convaincre Zidane ?

Doha à fond sur Zidane ?

Convaincre Zinedine Zidane sera d'ailleurs l'une des missions les plus compliquées. En effet, toujours selon nos informations, l'ancien numéro 10 des Bleus se dirige plutôt vers une année sabbatique afin de prendre du repos et éventuellement attendre que Didier Deschamps ne cède son poste de sélectionneur. Malgré tout, le PSG dispose avec Alain Migliaccio, conseiller de Zidane, d'un atout de taille puisqu'il pousse pour une arrivée à Paris. Cependant, du côté de Doha il faudra se montrer très convaincant, d'autant plus que Mauricio Pochettino est toujours en place sur le banc parisien. Mais les dirigeants parisiens se tiennent prêts à agir.



Selon vous, le PSG doit-il faire le forcing pour Zidane ?