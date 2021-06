Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Voilà la solution pour régler le casse-tête !

Publié le 9 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’apprête à officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien refuserait de jouer les doublures de luxe derrière Keylor Navas. Et José Mourinho pourrait offrir une solution viable à tout le monde…

La tendance a sérieusement été confirmée ces dernières heures par la presse italienne : Gianluigi Donnarumma sera bientôt un joueur du PSG. Le portier transalpin est arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, et un accord a été trouvé avec Leonardo sur les bases d’un contrat de cinq ans et d’un salaire annuel de 12M€. Mais comment le PSG va-t-il gérer la cohabitation entre deux gardiens de calibre international comme Donnarumma et Keylor Navas, qui a récemment prolongé jusqu’en 2024 ?

Donnarumma en prêt à l’AS Rome ?

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes mardi, Donnarumma n’envisage pas s’asseoir sur le banc du PSG pour être la simple doublure de Navas cette saison. Et José Mourinho, en quête d’un nouveau gardien, pourrait donc accueillir en prêt l’ancien joueur du Milan AC cet été. Une issue qui pourrait arranger toutes les parties et éviter un casse-tête à Mauricio Pochettino…