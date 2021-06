Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est voué à l’échec pour Zinedine Zidane ?

Publié le 9 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Mauricio Pochettino n’étant toujours pas assuré de rester au PSG, Zinedine Zidane est annoncé comme son possible remplaçant. Toutefois, pour le club de la capitale, cela pourrait être peine perdue.

Depuis plusieurs jours, l’incertitude est totale concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, lui qui est pourtant arrivé il y a 6 mois au PSG. Et malgré les dernières sorties de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, les questions se posent toujours. Pochettino pourrait ainsi faire ses valises et au PSG, on semble s’y préparer. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, les Qataris se tiennent prêts à dégainer pour Zinedine Zidane, actuellement libre depuis son départ du Real Madrid.

D’autres plans pour Zidane ?