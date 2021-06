Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace est confirmée pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 9 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré le récent démenti de Nasser Al-Khelaïfi, l’avenir de Mauricio Pochettino est un vrai sujet en interne au sein du PSG, et un départ n’est clairement pas à exclure pour l’entraîneur argentin.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair concernant l’avenir de Mauricio Pochettino : « Pas la peine d'aller plus loin. Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine », a indiqué Al-Khelaïfi. Et malgré cette sortie médiatique, la menace est bel et bien présente pour le PSG avec Pochettino.

Pochettino, un vrai sujet au PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé mardi, Mauricio Pochettino a bien été approché par le Real Madrid avant que le club merengue ne finisse par jeter son dévolu sur Carlo Ancelotti. Et malgré cela, l’avenir de l’entraîneur argentin est un vrai sujet au sein du PSG. Entre ses tentions annoncées avec Leonardo et son silence médiatique, Pochettino n’a d’ailleurs rien fait pour nier l’évidence. Reste à savoir quelle sera l’issue du dossier.