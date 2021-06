Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau gros coup en Serie A pour Leonardo ?

Publié le 8 juin 2021 à 21h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'apprête à boucler l'arrivée de Georginio Wijnaldum qui va débarquer libre en provenance de Liverpool. Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter là.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être très actif. Et cela commence fort. En effet, le club de la capitale devrait officialiser dans les prochaines heures les arrivées de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Il faut dire que le PSG a cruellement besoin de se renforcer au milieu de terrain et vise ainsi plusieurs joueurs dans ce secteur de jeu. Après le Néerlandais, d'autres joueurs sont donc attendus dans l'entrejeu.

Le PSG très chaud sur Locatelli ?

Et alors que les noms d'Eduardo Camavinga et Fabian Ruiz circulent ces derniers jours, il va également falloir surveiller de près la piste menant à Manuel Locatelli. Selon les informations de Massimiliano Nerozzi, il faut en effet garder un œil sur le PSG dans ce dossier. Malgré tout, le journaliste italien, qui collabore avec le Corriere di Torino ainsi qu'avec le Corriere dello Sport , ajoute que le milieu de terrain de Sassuolo a une préférence pour la Juventus.