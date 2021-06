Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un trio Messi-Neymar-Mbappe ? L’indice de taille d'Al-Khelaïfi !

Publié le 9 juin 2021 à 0h15 par A.M.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le cas Messi dans les colonnes de l’Equipe. Analyse.

Dans les colonnes de l’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le dossier Lionel Messi : « Lionel Messi est-il toujours une possibilité ? Il n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Vous me faites rire. Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. Il est libre ? En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG, tous. Pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique . »

Les mots de Nasser

Comment comprendre les mots du président du PSG ? Entre les lignes, il confirme que Lionel Messi est bel et bien prêt à venir au PSG, insistant sur le fait que tous les grands joueurs voulaient venir. Mais dans les mots de Nasser Al-Khelaïfi, on comprend qu’une signature de Messi ne sera possible qu’en cas de départ de Kylian Mbappe et qu’un trio Messi-Neymar-Mbappe ne verra pas le jour au Parc des Princes.