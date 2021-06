Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau plan bien ficelé pour Haaland ?

Publié le 8 juin 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors qu'Erling Haaland serait intéressé par un transfert à Chelsea cet été ou dans un an, les Blues de Thomas Tuchel aurait monté un plan bien ficelé pour rafler la mise. En effet, la direction de Chelsea compterait mettre le paquet pour recruter Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Toutefois, si le Borussia Dortmund bloquait le départ de son numéro 9, elle devrait tenter de trouver un accord dès maintenant en vue de l'été 2022.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Erling Haaland est un véritable mystère. Alors qu'il affole les compteurs depuis son arrivée au Borussia Dortmund, le buteur norvégien aurait alarmé bon nombre d'écuries, dont le Real Madrid et Chelsea. En effet, les plus grands clubs européens seraient aux pieds d'Erling Haaland et pourraient se livrer un véritable combat de titans cet été pour le recruter. De son côté, la pépite de 20 ans ne dirait pas « non » à un départ lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, il aurait même déjà choisi le club qu'il voulait rejoindre en cas de départ : Chelsea. Selon les informations de The Telegraph , Erling Haaland serait intéressé par un transfert chez les Blues de Thomas Tuchel, que ce soit lors de la prochaine fenêtre de transferts ou à l'été 2022.

Erling Haaland est prêt à rejoindre Chelsea

Alors qu'Erling Braut Haaland serait prêt à poser ses valises à Chelsea, Thomas Tuchel aurait monté sa stratégie pour obtenir gain de cause et battre la concurrence. D'après The Telegraph , l'entraineur de Chelsea serait déterminé à s'offrir les services d'Erling Haaland. Pour se faire, l'ancien du PSG compterait mettre toutes ses forces pour parvenir à boucler l'affaire cet été. Sachant que le Borussia Dortmund devrait faire tout son possible pour conserver son numéro 9, Thomas Tuchel aurait déjà une solution de secours pour rafler la mise à l'été 2022. Dans le cas où le BVB bloquait le départ d'Erling Haaland cet été, le technicien des Blues espérerait trouver un accord avec le Borussia Dortmund au plus vite en vue d'un transfert à l'été 2022. Pour se faire, Chelsea compterait sur ses bonnes relations avec la direction allemande depuis le transfert de Christian Pulisic. Pour s'offrir l'international américain, les Blues avaient d'ailleurs finalisé l'opération en janvier 2019 pour une arrivée l'été suivant.

Chelsea veut vite trouver un accord pour cet été ou 2022