Mercato - OM : Balerdi, Lirola... Longoria ne lâche rien !

Publié le 9 juin 2021 à 9h10 par A.C.

Pablo Longoria continue à travailler pour garder Pol Lirola et Leonardo Balerdi à l’Olympique de Marseille, la saison prochaine.

A Marseille, on n’a pas attendu l’ouverture du mercato estival pour se mettre au travail. Pablo Longoria a activé plusieurs dossiers et comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, une première recrue va déjà arriver avec Gerson. Mais Jorge Sampaoli veut plus pour son Olympique de Marseille, puisqu’il souhaiterait notamment garder deux des joueurs arrivés en prêt cette saison. Il s’agit de Pol Lirola et de Leonardo Balerdi, qui appartiennent respectivement à la Fiorentina et au Borussia Dortmund.

L’OM confiant pour Lirola et Balerdi, mais...