Mercato - OM : Barcelone a tenté le coup dans ce dossier brûlant de Longoria !

9 juin 2021

L’Olympique de Marseille va boucler sa première recrue de l’été, avec l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo.

Réclamé par Jorge Sampaoli, qui a pu l’observer de près au Brésil, Gerson va débarquer à l’Olympique de Marseille. Nous vous avons dévoilé sur le10sport.com toutes les facettes de cette opération, d’une valeur totale de 30M€. Après un échec à l’AS Roma et un passage mitigé à la Fiorentina, le milieu de terrain est donc prêt à se relancer le défi européen, avec le maillot de l’OM. Du côté de Flamengo on aimerait toutefois garder Gerson jusqu’au 10 juillet prochain, ce qui ne serait pas vraiment du gout des dirigeants marseillais.

Longoria a tout bouclé en deux semaines