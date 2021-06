Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces grosses révélations sur le dossier Guendouzi !

Publié le 9 juin 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors que l’OM veut boucler le transfert de Matteo Guendouzi comme le10sport.com vous l’a révélé en mai dernier, Arsenal poursuivrait les discussions avec le club phocéen pour le milieu de terrain. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé entre le Français et l’OM !

Matteo Guendouzi n’a plus le crédit dont il disposait à Arsenal depuis son coup de sang sur Neal Maupay face à Brighton en juin 2020. En atteste son prêt au Hertha Berlin pour l’intégralité de la saison qui vient de toucher à sa fin. Comme le10sport.com vous le révélait le 17 mai dernier, Arsenal a mis son milieu de terrain sur le marché des transferts, lui qui dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2022 bien qu’une option pour activer une année supplémentaire y figure. L’occasion pour l’OM de s’intéresser à ce dossier, bien que le club vienne d'annoncer l'arrivée de Gerson, qui ne sera finalement pas facile à boucler. Le 3 juin, on vous dévoilait en exclusivité que le pensionnaire de Premier League se montrait gourmand en réclamant une somme plus importante que 10M€ alors que l’OM dispose d’un accord avec Matteo Guendouzi. La Provence a apporté des précisions ce mercredi en soulignant le montant demandé par Arsenal pour le transfert de Guendouzi : 15M€.

Un accord avec Guendouzi, un forcing auprès d’Arsenal