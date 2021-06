Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L'OM annonce un accord avec Gerson !

Publié le 9 juin 2021 à 17h27 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2021 à 17h30

Après une longue attente, l'OM a enfin officialisé son accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson qui sera la première recrue estivale du club phocéen.

Premier jour du mercato et première recrue pour l'OM ! Sur son compte Twitter , le club phocéen a annoncé avoir trouvé un « accord de principe avec le club brésilien, Flamengo, pour le transfert définitif de Gerson . » Flamengo l'a d'ailleurs confirmé. L'ancien milieu de terrain de l'AS Roma sera donc la première recrue estivale de l'OM. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, l'OM et Flamengo sont tombés d'accord pour le transfert de Gerson qui pourrait au total compter 30M€ à Marseille tandis que le club brésilien conservera 25% à la revente.

L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021