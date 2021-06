Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lance un énorme défi à Leonardo pour Hakimi !

Publié le 9 juin 2021 à 16h45 par Th.B.

Semblant pourtant proche de rejoindre le PSG avec qui il dispose d’un accord selon plusieurs médias dont le10sport.com, Achraf Hakimi pourrait prendre la direction de Chelsea. Les Blues auraient formulé la même offre que le PSG à l’Inter !

Comme le10sport.com vous l’a récemment confirmé, un accord entre le PSG et le clan Achraf Hakimi a été trouvé sur les bases de son futur contrat. Il ne manque plus qu’à en faire pareil avec l’Inter au niveau de l’indemnité de son transfert. Et selon nos informations, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive parisienne seraient prêts à offrir un voire deux joueurs en échange pour avoir l’aval de l’Inter de laisser filer son latéral droit. Néanmoins, le PSG se ferait rattraper par Chelsea dans la course à la signature d’Hakimi.

Chelsea proposerait la même offre que le PSG pour Hakimi !