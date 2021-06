Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup dur pour Mauro Icardi !

Publié le 9 juin 2021 à 15h45 par A.C.

Vraisemblablement poussé vers la sortie par Leonardo, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été.

La situation de Mauro Icardi a bien changé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable lors de sa première partie de saisons, il a vu son temps de jeu diminuer à partir du début de l’année 2020. Désormais, il serait même l’un des joueurs susceptibles d’être vendu par Leonardo lors de ce mercato estival ! Il faut dire qu’Icardi ne manque pas de prétendants, surtout en Serie A. Cela serait notamment le cas de la Juventus, qui suit le joueur du PSG depuis on explosion à la Sampdoria.

Icardi plus vraiment une priorité pour la Juve ?