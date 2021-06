Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Ça s’active pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 juin 2021 à 11h30 par T.M.

Bien que Cristiano Ronaldo ait encore un an de contrat, le divorce avec la Juventus pourrait être prononcé dès cet été. Reste à trouver un nouveau club au Portugais et en coulisse, Jorge Mendes serait déjà au travail pour cela.

En 2018, Cristiano Ronaldo a quitté son confort au Real Madrid pour relever un nouveau défi, prenant alors la direction de la Juventus. Et depuis 3 ans désormais, le Portugais brille en Italie, sans pour autant réaliser ce pour quoi il était venu : remporter la Ligue des Champions. Alors que la Vieille Dame enchaine les échecs sur la scène européenne, cela pourrait être de trop pour Cristiano Ronaldo. Ainsi, depuis l’élimination de la Juventus contre Porto, il est annoncé que le quintuple Ballon d’Or pourrait s’en aller cet été, lui qui a pourtant encore un an de contrat. Un départ auquel la Juventus ne devrait pas s’opposer, bien au contraire. En effet, pour TMW , Tancredi Palmeri a annoncé que les Bianconeri cherchaient à se séparer de Cristiano Ronaldo afin de se délester de son gros salaire.

Le Real Madrid, c’est non !

A 36 ans, Cristiano Ronaldo devrait donc rejoindre un nouveau club cet été. Mais lequel ? Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir du Portugais, il a notamment été question d’un possible retour au Real Madrid. Et avec le retour de Carlo Ancelotti chez les Merengue, cela a d’ailleurs pris une nouvelle ampleur. « J’ai beaucoup d’affection pour Cristiano Ronaldo, mais je n’aime pas parler d’autres joueurs qui sont dans d’autres clubs. Cela ne me parait pas correct alors qu’il a un contrat avec la Juventus », expliquait d’ailleurs l’Italien au moment de sa présentation au Real Madrid. Alors qu’Ancelotti pourrait donc être la clé pour l’avenir de Cristiano Ronaldo, cela ne devrait pas être le cas. En effet, comme l’a expliqué Tancredi Palmeri, le retour de Carlo Ancelotti ne changerait rien, le Real Madrid serait toujours opposé à un retour de CR7.

Manchester United et le PSG ? Peut-être…

Cristiano Ronaldo devrait donc oublier le Real Madrid, mais d’autres options seraient toujours envisageables, à l’instar d’un retour à Manchester United. Mais cela serait soumis à de grosses conditions. En effet, pour retrouver Old Trafford, le Portugais devrait accepter de baisser son salaire de… 50%. Une idée que le principal intéressé aurait du mal à accepter. Néanmoins, pour trouver un club, Cristiano Ronaldo devra faire un effort et il serait visiblement à en faire un petit pour rejoindre le PSG. Tel serait en tout cas ce qu’aurait expliqué Jorge Mendes au club de la capitale. L’agent de Cristiano Ronaldo l’aurait en effet proposé au PSG, qui réserverait encore sa réponse puisque tout devrait notamment dépendre de Kylian Mbappé.