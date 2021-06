Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est fixée pour le départ d’Eduardo Camavinga !

Publié le 9 juin 2021 à 9h15 par T.M.

Outre Georginio Wijnaldum, le PSG penserait également à Eduardo Camavinga pour renforcer son milieu de terrain. Et l’avenir du joueur de Rennes pourrait s’écrire loin de la Bretagne d’ici quelques jours.

Pour le PSG, renforcer le milieu de terrain fait partie des priorités de ce recrutement estival. Et c’est ce que s’apprêterait bel et bien à faire Leonardo. En effet, le Brésilien a réussi à chiper Georginio Wijnaldum au FC Barcelone et l’arrivée du Néerlandais pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Alors que le joueur de 30 ans va débarquer libre, il pourrait ne pas être le seul renfort dans l’entrejeu pour Mauricio Pochettino. Ces derniers jours, il a également vivement été question d’une arrivée d’Eduardo Camavinga, lui qui serait décidé à quitter Rennes, où il est sous contrat jusqu’en 2022, afin de rejoindre le PSG.

Rendez-vous le 28 juin !