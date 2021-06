Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a enfin pris sa décision !

Publié le 8 juin 2021 à 18h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo songe à quitter la Juventus cet été depuis plusieurs mois. Selon la presse italienne, CR7 aurait enfin arrêté sa décision, et il voudrait changer de club. Reste à savoir s'il rejoindra le PSG ou Manchester United.

Alors que la Juventus est passée totalement à côté de sa saison 2020-2021, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. Lié à La Vieille Dame jusqu'au 30 juin 2022, CR7 se pose des questions sur son avenir depuis plusieurs mois et pense à partir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au mois de mai, les agents de Cristiano Ronaldo ont même commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ. Et à en croire Fabiana Della Valle, journaliste de la Gazzetta dello Sport , la star portugaise aurait enfin scellé son avenir.

«Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus»