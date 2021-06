Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à jouer un nouveau mauvais tour au Barça ?

Publié le 9 juin 2021 à 19h45 par T.M.

Après avoir déjà chipé Georginio Wijnaldum au FC Barcelone, le PSG pourrait bien remettre cela sur un autre dossier.

Dans les prochaines heures, le PSG devrait officialiser l’arrivée de Georginio Wijnaldum, lui qui débarquera libre. Un transfert auquel on ne s’attendait pas forcément puisque le Néerlandais était en partance pour le FC Barcelone. Attendu par Ronald Koeman en Catalogne, Wijnaldum a finalement fait faux bond au Barça, convaincu par le projet du PSG et le pont d’or qui lui était proposé pour débarquer au Parc des Princes. Du côté du Camp Nou, il faut donc désormais passer à autre chose, mais l’ombre de Leonardo et du club de la capitale pourrait à nouveau planer sur la suite du recrutement blaugrana…

Une bataille pour Romagnoli ?