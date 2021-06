Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour la prochaine recrue du Barça ?

Publié le 9 juin 2021 à 10h00 par T.M.

Malgré l’arrivée d’Eric Garcia, cela pourrait encore bouger au sein de la défense centrale du FC Barcelone. Et un dossier prendrait d’ailleurs de l’ampleur en Catalogne.

Alors que la défense centrale a été l’une des grosses faiblesses du FC Barcelone cette saison, Joan Laporta pourrait bien résoudre cela cet été. Cela a d’ailleurs commencé avec l’arrivée d’Eric Garcia de Manchester City. Avec Ronald Araujo et Oscar Mingueza, l’Espagnol incarne l’avenir du Barça à ce poste. Mais il faut encore renforcer l’axe gauche de cette défense centrale. Alors que Clément Lenglet a enchainé les déceptions et que Samuel Umtiti est poussé vers la sortie, un joueur est recherché à ce poste. Reste désormais à savoir lequel…

La solution Romagnoli ?