Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour ce protégé de Guardiola !

Publié le 9 juin 2021 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone vient de boucler les arrivées de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, Joan Laporta aurait des vues sur Ilkay Gundogan. Des entrevues devraient avoir lieu pour son transfert.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Dans le cadre de leur mercato estival, les dirigeants du Barça aimeraient recruter deux autres joueurs de Manchester City, ou du moins, s’intéresseraient particulièrement à l’évolution de leurs situations. Alors que Pep Guardiola voudrait boucler les onéreuses opérations Harry Kane et Jack Grealish auprès de Tottenham et d’Aston Villa, El Chringuito a révélé ce mardi que des ventes de Riyad Mahrez et d’Ilkay Gundogan seraient à prendre en considération. D’autant plus que les représentants des deux joueurs de City auraient déjà rencontré le comité de direction du FC Barcelone.

Discussions imminentes pour Gundogan ?