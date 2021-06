Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux autres stars de Pep Guardiola ciblées par le Barça ?

Publié le 8 juin 2021 à 12h00 par La rédaction

Après avoir recruté librement Sergio Agüero et Eric García en provenance de Manchester City, le FC Barcelone serait intéressé par d'autres joueurs clés de Pep Guardiola.

Le FC Barcelone active de nouvelles pistes pour son milieu de terrain. Alors que Georginio Wijnaldum devrait s'engager au Paris Saint-Germain au détriment du Barça, Joan Laporta s'avancerait sur d'autres dossiers pour compenser ce revirement de situation. Les dirigeants barcelonnais se tourneraient de nouveau vers Manchester City. Après l'officialisation des recrutements de Sergio Agüero et d'Eric García, les Catalans songeraient cette fois-ci à des cadres de l'effectif de Pep Guardiola.

Gündogan et Mahrez dans le viseur