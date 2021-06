Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un incroyable coup avec... Memphis Depay !

Publié le 8 juin 2021 à 10h15 par D.M.

Le PSG aurait formulé une offre importante à Memphis Depay, mais le joueur aurait donné sa priorité au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a connu une énorme déconvenue avec Georginio Wijnaldum. Proche d’un accord avec le club catalan, le milieu de terrain a reçu une offre plus importante du PSG dans la dernière ligne droite et a décidé de l’accepter. Joan Laporta espère ne pas connaitre un nouvel échec avec Memphis Depay. Comme indiqué par Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone voudrait l'accueillir et serait prêt à lui proposer une année en plus, en option, pour boucler le deal.

Le PSG a proposé une offre XXL à Depay, mais...