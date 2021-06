Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après l'échec Wijnaldum, le Barça a passé la seconde pour Depay !

Publié le 7 juin 2021 à 19h00 par La rédaction

Memphis Depay se rapprocherait de plus en plus du FC Barcelone. En fin de contrat avec l’OL, l’international néerlandais devrait signer un contrat de 3 ans en Catalogne.

Le FC Barcelone ne chôme pas alors que le mercato n’est pas encore ouvert. Après deux saisons compliquées sportivement, le président Joan Laporta qui a été élu en mars dernier, souhaite redorer le blason du club blaugrana et ceci passera par l'arrivée de plusieurs renforts pour la saison prochaine. Mais, touché économiquement, Barcelone n’aura pas une latitude immense dans ses transactions et se tourne déjà sur des joueurs en fin de contrat, comme Sergio Agüero ou Eric Garcia.

Memphis Depay jusqu’en 2024 ?