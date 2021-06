Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star de Guardiola répond à l'intérêt du Barça !

Publié le 8 juin 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait une belle ouverture avec Riyad Mahrez, Pep Guardiola cherchant à financer l’opération Harry Kane, l’ailier de Manchester City a lié son avenir aux Skyblues.

Ce mardi, les noms d’Ilkay Gundogan et de Riyad Mahrez ont été liés au FC Barcelone. En effet, selon les informations divulguées par le média espagnol El Chiringuito, les représentants du milieu de terrain et de l’ailier des Skyblues se seraient entretenus avec certains dirigeants du FC Barcelone. La raison de ces entrevues serait simple et résiderait dans le désir de Pep Guardiola de mettre la main sur Harry Kane et Jack Grealish. Afin de financer ces opérations onéreuses, Mahrez et Gundogan pourraient donc être sacrifiés. En ce qui concerne l’international algérien, ce serait même son clan qui aurait initié les contacts avec le Barça . Néanmoins, ou du moins en public, Riyad Mahrez lie son avenir à Manchester City.

« Je vais rester, si Dieu le veut »