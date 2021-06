Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de maître de Leonardo pour cette recrue à 0€ !

Publié le 9 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Semblant pourtant proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement pris la décision de rejoindre le PSG à en croire Fabrizio Romano. Et ce choix aurait été le résultat d’une réflexion de 24 heures.

Leonardo semble avoir pris le FC Barcelone de vitesse dans la course à la signature de Georginio Wijnaldum. En effet, alors que le milieu de terrain qui a fait ses adieux à Liverpool était promis au Barça avec qui il aurait trouvé un accord verbal pour un contrat de trois ans, le PSG a fait irruption dans un dossier que le club parisien semblait avoir mis de côté depuis plusieurs semaines. En quête de renforts au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG aurait proposé un salaire deux fois supérieur à celui que Wijnaldum touchait à Liverpool. Et à présent, le Néerlandais serait en passe de débarquer à Paris.

Wijnaldum a dit oui au PSG après mûre réflexion