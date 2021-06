Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour les deux premières recrues estivales de Leonardo !

Publié le 8 juin 2021 à 20h30 par Th.B.

Bien que le PSG soit comme tout le monde en proie à des difficultés financières dues au Covid-19, Leonardo serait sur le point de boucler une double opération d’agents libres en les personnes de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma !

Directeur sportif du PSG, Leonardo semble avoir passé la seconde depuis la fin du championnat et de ce fait, de la saison du Paris Saint-Germain. En effet, depuis l’échec du PSG dans la course au titre de Ligue 1, trophée qui a finalement été remporté par le LOSC, le PSG s’est projeté sur le mercato estival. Au rayon des départs, plusieurs joueurs seraient amenés à aller voir ailleurs comme Pablo Sarabia, Danilo Pereira, Ander Herrera ou encore Thilo Kehrer. Et pour ce qui est des potentielles arrivées, Leonardo n’aurait pas chômé. En effet, hormis les pistes Theo Hernandez au poste de latéral gauche et d’Achraf Hakimi pour combler le vide qu’Alessandro Florenzi va laisser avec son retour de prêt à la Roma, le directeur sportif du PSG a plus que simplement enclenché les contacts avec deux pistes du FC Barcelone, à savoir Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Les discussions auraient été fructueuses et les deux agents libres, leurs contrats respectifs ayant pris fin avec Liverpool et l’AC Milan devraient officiellement devenir des joueurs du PSG pour les 3 et 5 prochaines années. Fabrizio Romano a révélé des informations sur la manière dont Wijnaldum a donné son accord au PSG.

Wijnaldum pour amener du poids au milieu du PSG

À l’occasion de l’enregistrement de l’ultime épisode du Qué Golazo Podcast pour CBS Sports , Fabrizio Romano a dans un premier temps confié qu’un terrain d’entente aurait été trouvé entre le FC Barcelone et le clan Wijnaldum, du moins verbal et non officiel. De quoi permettre au PSG de rafler la mise en proposant une offre plus importante que celle du Barça . « Rien n’était signé certes, mais il y avait un accord verbal entre Gini Wijnaldum et Barcelone. C’était presque un done deal. C’était quasiment bouclé. Cette semaine, Barcelone voulait annoncer l’arrivée de Wijnaldum. Ils avaient prévu une visite médicale pour Wijnaldum. Et après que s’est-il passé ? Le Paris Saint-Germain lorsque Barcelone prévoyait des clauses pour que l’accord soit total et annoncer l’opération, le PSG a fait une offre importante. Le salaire de Wijnaldum sera doublé. Même contrat, trois ans. Wijnaldum a dit oui au Paris Saint-Germain après avoir réfléchi pendant 24h à propos de cette proposition et de celle de Barcelone. Mais il voulait rejoindre Paris, et c’est bouclé avec le Paris Saint-Germain. Il va passer ses tests médicaux, et il a décidé d’accepter l’offre du PSG ». Et en ce qui concerne le dossier Gianluigi Donnarumma, les pourparlers n’étaient pas aussi avancés que ceux avec Georginio Wijnaldum du côté du FC Barcelone puisqu’il ne semblait être qu’une simple piste prise en considération par l’administration de Joan Laporta. Néanmoins, le Barça devrait être contraint de raire une croix sur Donnarumma puisqu’il serait sur le point de débarquer au PSG.

Donnarumma pour imposer une concurrence à Navas