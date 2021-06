Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche ses vérités sur sa prolongation !

Publié le 8 juin 2021 à 20h10 par La rédaction

Désormais lié au PSG jusqu'en juin 2025, Neymar a dévoilé les coulisses de sa prolongation à Paris et ne cache pas sa joie concernant son choix.

Après une très longue attente, Neymar a finalement prolongé son contrat au PSG qui expirait le 30 juin prochain. Officiellement lié au club de la capitale jusqu'en juin 2025, le Brésilien dispose de la possibilité d'étendre son jusqu'en 2027 par le biais d'options incluses dans son contrat, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Plus épanoui que jamais au PSG, Neymar a toutefois connu des hauts et des bas depuis son arrivée en 2017 pour 222M€. Malgré tout, le numéro 10 du PSG est convaincu d'avoir fait le bon choix comme il le confie dans une interview accordée au Magazine Le Foot Paris .

«On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde»